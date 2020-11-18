

В России начали понимать – державы больше нет

18.11.2020 13:10



Дмитрий Беляев



В России начали понимать, что державы больше нет. Растет число наших граждан, которые не бояться об говорить и открыто пишут об этом в соцсетях. Чем интенсивней будет идти этот процесс, тем скорее мы начнем развиваться и станем частью цивилизованного общества. Чем скорее мы научимся жить в мире с нашими соседями, тем больше начнут нас уважать, перестанем быть страной изгоем, начнут с нами дружить и прислушиваться, учитывать наше мнение.



А пока, ситуация желает быть лучше. Из-за нашей политики, как внутренней, так и внешней, мы потеряли лидерство на постсоветском пространстве, потеряли место за столом развитых стран. Нас узнают лишь по трем характерным нашей политики чертам: первое – поддержкой диктаторов по всему миру; второе – по применению химического оружия против неугодным лично нашему президенту Путину; третье – мы страна оккупант.



Что мы имеем с этой нашей упертой политики? Ровным счетом ничего… ничего хорошего кроме презрения и потери уважения, ущерба в наших геополитических интересах и влияния на процессы мирового масштаба. Нас просто стали игнорировать. Благодаря нашей необдуманной, варварской внешней политики, мы сами оттолкнули от себя украинцев, молдаван, грузин, теперь уже белорусов и армян. Мы потеряли лояльность наших соседей.



Хочу позаимствовать слова общественного деятеля Кирилла Шулика «…страна уже довольно усиленно идет по пути изоляции, то есть по такому китайскому пути с нашей же спецификой. Но Китай умеет дружить за деньги, а мы нет". К сожалению, мы дружить вообще умеем, во всяком случае пока не научились. Почему? – потому, что на нашем кремлевском календаре застыл период - начало 20 века. Мы, вернее в Кремле не понимают, что Крепостное Право давно упразднено, в сегодняшнем мире нет место насилию, на улице 21-ый век в конце концов.



И пока мы не поймем, что «державы» больше нет, будем идти по наклонной, набирая обороты.



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