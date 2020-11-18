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Майк Помпео встретился с представителями неправительственных организаций
18.11.2020 13:14
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с представителями неправительственных организаций в гостинице «Шератон Метехи Палас».
Согласно протоколу, на встречу с неправительственными организациями было отведено 35 минут.
Встреча изначально не планировалась, но позже была включена в повестку дня визита госсекретаря в Грузию.
Что касается официального перечня обсуждаемых вопросов, то в официальной информации говорится, что это в основном это были правосудие, судебная система и права человека.
После встречи госсекретарь отправится в Тбилисский международный аэропорт и покинет Грузию.
Майк Помпео прибыл в Грузию накануне. В ходе двухдневного визита он встретился с высокопоставленными грузинскими официальными лицами, премьер-министром, министром иностранных дел, а также с президентом Грузии и Католикосом-Патриархом всея Грузии.
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