

Майк Помпео встретился с представителями неправительственных организаций

18.11.2020 13:14





Госсекретарь США Майк Помпео встретился с представителями неправительственных организаций в гостинице «Шератон Метехи Палас».



Согласно протоколу, на встречу с неправительственными организациями было отведено 35 минут.



Встреча изначально не планировалась, но позже была включена в повестку дня визита госсекретаря в Грузию.



Что касается официального перечня обсуждаемых вопросов, то в официальной информации говорится, что это в основном это были правосудие, судебная система и права человека.



После встречи госсекретарь отправится в Тбилисский международный аэропорт и покинет Грузию.



Майк Помпео прибыл в Грузию накануне. В ходе двухдневного визита он встретился с высокопоставленными грузинскими официальными лицами, премьер-министром, министром иностранных дел, а также с президентом Грузии и Католикосом-Патриархом всея Грузии.





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