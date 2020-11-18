

Бурджанадзе: Никто не может приказать нам войти в фальсифицированный парламент

18.11.2020 13:49





По словам лидера «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе, ОБСЕ не призывает напрямую представителей оппозиции войти в парламент. Бурджанадзе заявляет, что отчет ОБСЕ\БДИПЧ содержит нарушения и сделан призыв, что необходимо исправить эти нарушения.



По словам Нино Бурджанадзе, после второго тура и итогового протокола, когда будет установлено, что результаты не подлежат исправлению, заключение ОБСЕ\БДИПЧ будет более строгим.



«ОБСЕ не призывает напрямую оппозицию войти в парламент — в том случае, что будет подтверждено, что результаты выборов не сфальсифицированы. ОБСЕ говорит о своем мнении и о нарушениях, которые есть в Грузии, когда были написаны выборы, и сейчас мы собираем тысячи подписей людей, которые пишут, что на конкретном избирательном участке, где фиксируется ноль голосов, люди все равно проголосовали, пишут свое имя, фамилию, адрес, номер телефона. Никто на Земле, кто говорит о демократии, не может приказать нам войти в фальсифицированный и манипулированный парламент», — заявила Нино Бурджанадзе.





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