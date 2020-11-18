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Визит Майка Помпео в Грузию завершиен


18.11.2020   14:15


Визит государственного секретаря США Майка Помпео в Грузию завершился. В Тбилисском международном аэропорту его проводили глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан.

Помпео посетил Грузию с двухдневным визитом, в рамках которого провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Грузии Георгием Гахария и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Он также встретился с патриархом всея Грузии Илией Вторым и представителями гражданского общества.

Госминистр комментариев для медиа не сделал.

Следует отметить, что параллельно визиту госсекретаря США оппозиционные партии провели в Тбилиси безмолвную акцию.

Госсекретарь США Майк Помпео после Грузии посетит Израиль.

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