

Визит Майка Помпео в Грузию завершиен

18.11.2020 14:15





Визит государственного секретаря США Майка Помпео в Грузию завершился. В Тбилисском международном аэропорту его проводили глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан.



Помпео посетил Грузию с двухдневным визитом, в рамках которого провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Грузии Георгием Гахария и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Он также встретился с патриархом всея Грузии Илией Вторым и представителями гражданского общества.



Госминистр комментариев для медиа не сделал.



Следует отметить, что параллельно визиту госсекретаря США оппозиционные партии провели в Тбилиси безмолвную акцию.



Госсекретарь США Майк Помпео после Грузии посетит Израиль.



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