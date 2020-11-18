

Гахария Майку Помпео: Настал момент расширить представительство США в регионе

18.11.2020 14:33





Вы настоящий друг этой страны. Мы благодарим лично вас и Соединенные Штаты за поддержку нашего стратегического партнерства, это самое важное партнерство, которое у нас есть, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео.



Глава правительства подчеркнул важность стратегического партнерства США и Грузии и поблагодарил госсекретаря США за его визит в Грузию во время глобальной пандемии.



«Конечно, мы благодарим вас за поддержку Соединенных Штатов в борьбе с новым коронавирусом. Как вам хорошо известно, нас связывает очень успешное сотрудничество в виде Лаборатории Лугара, что является очень важным аспектом в борьбе с новым коронавирусом. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что мы действительно ценим неизменную поддержку народа и правительства Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитета Грузии. Вы хорошо знаете, насколько важен этот вопрос для нашей страны, территории которой оккупированы, потому что на нашей земле до сих пор размещены оккупационные силы. Мы знаем, что это стратегическое партнерство основано прежде всего на ценностях — свободе, демократии и, конечно же, общих геостратегических интересах. В это очень изменчивое для региона время мы понимаем, что эти вопросы нужно обсуждать. У нас есть очень хорошая возможность обсудить важные вопросы, углубить сотрудничество между Соединенными Штатами и Грузией в области обороны и безопасности, консолидации экономики и демократии. Хочу заверить вас, что мы действительно чувствуем, что настал момент для укрепления нашего сотрудничества и партнерства, а также для увеличения представительства Соединенных Штатов в этом регионе. Еще раз добро пожаловать и спасибо за ваш визит в Грузию», — обратился Георгий Гахария к Майку Помпео.



Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.





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