

5 оппозиционных партий готовы к дебатам с «Грузинской мечтой»

18.11.2020 16:35





Пять оппозиционных партий подтвердили свою готовность участвовать в дебатах с «Грузинской мечтой», но с оговоркой: дебаты должны транслироваться по всем национальным телеканалам. А право задать вопрос должно быть предоставлено всем журналистам. «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели» и «Единое национальное движение» приняли предложение исполнительного секретаря партии власти Ираклия Кобахидзе, которое тот ранее озвучил в эфире одного из телеканалов.



«Режим Иванишвили давно отказался от здорового демократического процесса и от участия в нем. Хотя дебаты в свободных странах являются необходимой частью предвыборного процесса, представители «Грузинской мечты» не принимали участия в каких-либо политических или предметных диспутах, организованных СМИ перед парламентскими выборами. Теперь, в эфире телеканала «Рустави 2», который проводит проправительственную редакционную политику, Ираклий Кобахидзе захотел провести дебаты. Мы считаем необходимым обсуждение масштабов манипуляций правительства результатами выборов от 31 октября и методов смягчения текущего политического кризиса, а также очередную демонстрацию того, насколько политически обнищал этот режим. Однако, в то время, когда Иванишвили и его окружение бойкотируют все независимые и критические медиа, мы не считаем необходимым, чтобы дебаты проходили на проправительственном канале», — сказано в заявлении.



При этом оппоненты власти отметили, что дискуссия может быть устроена уже на следующей неделе.



Напомним, оппозиция не признает результаты выборов от 31 октября и намерена бойкотировать второй тур в 16-ти мажоритарных округах.





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