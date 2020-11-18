

Намечена встреча между оппозицией и заместителем Госсекретаря США

18.11.2020 17:50







Грузинская оппозиция встретится с заместителем госсекретаря США Филипом Рикером. Встреча пройдет сегодня в гостинице «Шератон Метехи Палас» в Тбилиси.



Как пишет в связи с этим экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, это будет непредвиденная встреча, и он ее приветствует.



«Проведение встречи с оппозицией не предполагалось, этого не было в протоколе, что, разумеется, по моему мнению, было неверным, и сейчас она намечена.



Это очень значительный факт, теперь уже все зависит от единства и твердости представителей оппозиции», - заявляет Саакашвили.





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