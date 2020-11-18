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Намечена встреча между оппозицией и заместителем Госсекретаря США
18.11.2020 17:50
Грузинская оппозиция встретится с заместителем госсекретаря США Филипом Рикером. Встреча пройдет сегодня в гостинице «Шератон Метехи Палас» в Тбилиси.
Как пишет в связи с этим экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, это будет непредвиденная встреча, и он ее приветствует.
«Проведение встречи с оппозицией не предполагалось, этого не было в протоколе, что, разумеется, по моему мнению, было неверным, и сейчас она намечена.
Это очень значительный факт, теперь уже все зависит от единства и твердости представителей оппозиции», - заявляет Саакашвили.
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