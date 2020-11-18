Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представители оппозиции встречаются с официальным представителем Госдепартамента США


18.11.2020   18:05


Представители грузинской оппозиции проводят встречу с и.о. помощника госсекретаря США Филипом Рикером. Встреча проходит в тбилисской гостинице Sheraton Metechi Palace Hotel.

Как отметил перед встречей лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, встреча является очень важной.

«Это наиважнейший процесс без предварительных комментариев. Мы идем со своими требованиями. Мы выслушаем, что скажут наши американские партнеры, которые играют очень важную роль как с точки зрения грузинской демократии, так и с точки зрения национальной безопасности», — сказал Вашадзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна