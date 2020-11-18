

Представители оппозиции встречаются с официальным представителем Госдепартамента США

18.11.2020 18:05





Представители грузинской оппозиции проводят встречу с и.о. помощника госсекретаря США Филипом Рикером. Встреча проходит в тбилисской гостинице Sheraton Metechi Palace Hotel.



Как отметил перед встречей лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, встреча является очень важной.



«Это наиважнейший процесс без предварительных комментариев. Мы идем со своими требованиями. Мы выслушаем, что скажут наши американские партнеры, которые играют очень важную роль как с точки зрения грузинской демократии, так и с точки зрения национальной безопасности», — сказал Вашадзе.



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