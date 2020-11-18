

«Клан» в судебной системе и неформальное правление — о чем НПО говорили с Помпео

18.11.2020 20:24





Государственный секретарь США Майк Помпео во время своего визита в Грузию встретился с представителями неправительственных организаций (НПО). После завершения встречи представители НПО отметили особый интерес проявленный со стороны дипломата к судебной системе Грузии.



По словам представителя Центра исследования экономической политики Нино Эвгенидзе, НПО акцентировали внимание на том, что в области верховенства закона, судебной власти и демократического правления, сделаны определенные «шаги назад», члены организации также упомянули факт прекращения строительства порта в Анаклии и наличие неформального правление в стране.



По заявлению представителя «Права Грузии» Кахи Цикаришвили, НПО разъяснили дипломату, что власть не захотела реформировать судебную систему. В подтверждение этому, они привели несколько известных дел, в том числе так называемое «дело Philipp Morris» и «дело картографов». Как отметил Цикаришвили, о недавних парламентских выборах говорили относительно мало.



Представитель организации «Международная прозрачность — Грузия» (TI) Гиа Гвилава также говорит о том, что главной темой встречи была судебная система.



По словам Гвилава, Помпео задал вопрос относительно существования т.н. «клана» в судебной системе Грузии и поинтересовался методами работы этой «влиятельной группы». В ответ, как рассказывает Гвилава, госсекретарю указали на дела, в которых суд не учел доказательства и позиции сторон. По оценке представителя TI, Помпео «хорошо информирован и верит, в существование клана».



Представитель «Фонда открытого общества — Грузия» Софо Асатиани рассказала журналистам, что НПО предложили Помпео два варианта воздействия на демократические процессы в Грузии. В частности, усиление роли посольства США в деле посредничества между политиками для достижения консенсуса и проведения реформы судебной системы.



Гванца Цулукидзе из «Демократической инициативы Грузии» в свою очередь сказала, что на встрече прозвучало имя Бидзины Иванишвили [председатель правящей «Грузинской мечты», не занимающий официальную государственную должность с 2013 года — ред.], как неформального правителя, контролирующего все ветви власти.



С заявлением об этой встрече выступило также посольство США. В нем говорится, что дипломат провел встречу для «открытого обсуждения судебной системы и роли гражданского общества в развитии Грузии».





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