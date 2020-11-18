|
|
Депутат Европарламента призывает грузинскую оппозицию войти в новый Парламент
18.11.2020 20:27
Civil Georgia
Эстонский депутат Европарламента Марина Кальюранд, которая возглавляет Делегацию Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Грузия, 17 ноября призвала грузинские политические партии и кандидатов «участвовать во втором туре выборов и получить мандаты, чтобы выразить уважение демократическому волеизлиянию граждан Грузии».
«Я твердо верю, что эта целенаправленная попытка создания препятствий нормальному функционированию института, имеющего решающее значение для демократии, является безуспешной», — сказала она о бойкоте второго тура со стороны и отказе войти в новый Парламент.
Марина Кальюранд в очередной раз повторила оценку международных наблюдателей в связи с выборами, отметив, что, за исключением нескольких недостатков, которые все еще нужно урегулировать, выборы были конкурентными и основные свободы, включая свободу выражения мнений, соблюдены.
Он подчеркнул, что все важные жалобы должны рассматриваться в рамках закона и в соответствии с демократическими стандартами.
Приветствуя продолжающийся политический диалог между правящей партией и оппозицией при посредничестве послов ЕС и США, депутат Европарламента сказала: «Я твердо верю, что евроатлантическое сотрудничество обеспечит путь к стабильности, и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с вновь избранным Парламентом Грузии».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна