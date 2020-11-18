

Залкалиани: Мы полностью готовы исправить любые недостатки в избирательном законодательстве

18.11.2020 20:29





Мы полностью готовы исправить любые недостатки избирательного законодательства. Уличными акциями их не исправить», — заявил программе «Моамбе» Первого канала Грузии министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.



По словам министра, в Грузии раз и навсегда должна быть завершена смена власти путем штурма парламента, и эту позицию разделяет Майк Помпео.



«Премьер-министр Грузии представил Майку Помпео подробную информацию о процессах внутри страны, было отмечено и в этом было полное согласие в позициях, что процессы, которые имели место в связи с недавними парламентскими выборами, являются абсолютно новой реальностью для нашей демократической зрелости. Последующие заявления того же Государственного департамента подтверждают, что США рассматривают демократизацию Грузии как текущий процесс, в котором очень важна роль выборов. С нашей стороны было отмечено, что впервые в истории независимой Грузии выборы прошли по новой системе, и вклад США в разработку этой новой системы очень велик. В новейшей истории Грузии никогда в парламенте Грузии не были представлены девять политических партий, у оппозиции никогда не было такого количества мандатов, никогда не проводились выборы по такой новой системе. Это уникальная возможность для акторов этих выборов проявить уважение к высшему законодательному органу и воле избирателя. Это та реальность, которая возникла, именно сейчас важно, чтобы этот процесс оставался в политических рамках и вошел в парламент.



С нашей стороны есть полная готовность исправить любые недостатки в избирательном законодательстве, если таковые где-то были. Уличными акциями их не исправить. В Грузии раз и навсегда должен быть завершен процесс смены власти путем штурма парламента», — сказал Давид Залкалиани.



На вопрос, каков был ответ Майка Помпео на этот вопрос, Залкалиани сказал, что он разделяет их позицию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





