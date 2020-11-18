

Лидеры грузинской оппозиции о встрече с представителем Госдепартамента

18.11.2020 21:32





Оппозиция выражает готовность продолжать переговоры с властями, таков итог встречи лидеров оппозиции с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером.



Посольства США и ЕС организовали уже две встречи между властями и оппозицией, однако, это не сблизило позиции сторон. Оппозиция с 3 ноября заявляет о намерении бойкотировать работу парламента десятого созыва, так как считает итоги выборов в паралмент сфальсифицированными. Использовать депутатские мандаты отказываются все восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент.



Представитель госсекретаря США остался в Тбилиси после отъезда официальной американской делегации и провел встречу с лидерами оппозиции в отеле Шератон Метехи Палас. Детали встречи не разглашаются, однако лидеры оппозиции сделали комментарии для прессы:



Григол Вашадзе, «Единое национальное движение»



«То, что Рикер остался в Грузии, является показателем, что наш статегический партнер хорошо понимает, насколько глубокий кризис в стране и насколько нужна помощь нашего стратегического партнера в выходе из кризиса. Они внимательно выслушали то, что мы сказали, о фактах нарушений, о фактах фальсификаций и как нагло вели себя председатели избирательных и окружных комиссий, когда вручную переписывали цифры в протоколах, и как мы видим выход из этой ситуации.



Послание было таким: необходимо как можно скорее найти компромисс, исходя из тяжелого социального и экономического положения, сложного положения в регионе и того, что весь мир заморожен и борется с коронавирусом».



Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»



«Безусловно, со стороны наших американских партнеров есть призыв к договоренности. Мы предоставили им все те вопросы, которые реально происходят сегодня в стране. Оппозиция зафиксировала свою единую позицию по поводу требований. Мы выразили полную готовность прийти на третий раунд, но мы ждем адекватного ответа и со стороны «Грузинской мечты». Главное не то, что мы сделаем, сейчас главные ключи в руках «Грузинской мечты».



Бадри Джапаридзе, «Лело для Грузии»



«Мы обменялись мнениями по поводу выборов и по поводу планов оппозиции. У нас была хорошая встреча, мы ознакомили наших стратегических партнеров с нашей позицией, почему мы считаем, что выборы сфальсифицированы. Также мы выслушали взгляд помощника госсекретаря США, как США будут способствовать улаживанию кризиса. Это очень важно, чтобы они оставались в этом процессе, чтобы мы могли достичь соглашения, которое нужно нашей стране и народу. Мы не разглашаем деталей диалога.



Наша позиция не изменилась: мы готовы работать конструктивно, продолжать отношения с властью в режиме диалога, чтобы получить новые выборы, которые должны пройти в условиях новой избирательной администрации и нового избирательного законодательства».



Зураб Джапаридзе, «Гирчи»



«Никаких призывов войти в парламент не было, со стороны представителя Госдепартамента было предложение использовать государственные институты для борьбы, на что мы ему ответили, что в стране нет институтов, которые могут работать в нормальной стране – например суд и избирательная администрация. В Грузии таких институтов не существует, поэтому эта борьба бессмысленна. Мы ждем третьего раунда переговоров.



Заходить в парламент сейчас, в этой реальности, невозможно. Выходом может стать политическое соглашение, которое может быть достигнуто за столом переговоров, модерацию которых осуществляют посольство США и Евросоюза».



Давид Бакрадзе, «Европейская Грузия»



«Нам не понадобилось усилий, чтобы заверить его в той части нашей позиции, которая касается выборов. По поводу того, что были нарушения и они были грубыми, наши позиции близки.



Что касается вопроса о том, должны ли мы принять эти нарушения и участвовать в работе парламента, то тут могут быть разные позиции. Мы продолжаем консультации с партнерами по этому вопросу. Грузинский народ и политический спектр должны решить, насколько приемлемо участвовать в работе сфальсифицированного парламента. Наша задача — не улица и дестабилизация страны, а спокойствие и стабильности. Но то качество нарушений, которое было зафиксировано на выборах, сделало невозможным [работу в парламенте] без новых выборов. Поэтому выход один — в любой демократии, когда у мандата парламента нет доверия, должны состояться новые выборы, которых мы и требуем».



Ирма Инашвили, «Альянс патриотов»



«Я думаю, это была важная встреча. Заместитель госсекретаря — высокопоставленный дипломат. Он проинформирован о происходящих в Грузии процессах и в регионе в целом. В частности, я и другие представители оппозиции говорили о выборах. Это была основная тема. Я изложила нашу позицию, которую публично излагаю перед вами. Необходимо назначить новые выборы, другого выхода исправить ситуацию, по моему мнению и нашей партии, нет. Это наша позиция, и мы только сегодня обменялись мнениями по этому поводу».



Алеко Элисашвили, «Граждане»



«Они выразили свою позицию, мы сказали свою. Мы рассказали очень конкретные детали о фальсификации, о том, как институты с нами не работают, например, как не учитывались жалобы в избирательной комиссии, в суде, какие решения принимала ЦИК.



США хотят, чтобы парламент функционировал, демократия работала, чтобы люди верили в выборы.



Речь не шла о выкручивании рук и уговорах, просто нам рассказали, как они представляют себе развитие ситуации: мирно, спокойно и конструктивно. Мы тоже сказали, какой видим выход – проведение новых выборов, но ЦИК и избирательная администрация должны внушать доверие, а не то, что мы имеем сегодня»







Госсекретарь США Майк Помпео накануне прибыл в Грузию с официальным визитом в рамках ноябрьского турне. Сегодня Помпео провел встречи с представителями правительства Грузии, патриархии и гражданского сектора. На встрече с премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани госсекретарь подчеркнул важность избирательной и судебной реформ.



Оппозиция, в свою очередь, вывела сторонников в центр Тбилиси на «молчаливую» акцию, участники которой приветствовали приезд госсекретаря и выразили протест против фальсификации выборов.





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