

Леван Коберидзе: Система здравоохранения на грани

18.11.2020 21:54





Система здравоохранения на грани – максимум две недели и она не выдержит такой нагрузки, - заявил один из лидеров «Лело» Леван Коберидзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, в медицинской системе Грузии срочно необходимо осуществить изменения, поскольку уже есть запоздание и выход лишь в правильном управлении.



«Если не будут осуществлены изменения, максимум через 2 недели, скажу прямо, такого давления наша медицинская система не выдержит, произойдет перегрузка. Хочу сказать, что уже 10% достиг показатель инфицирования самого медперсонала в общем количестве заразившихся, и это одна из самых больших проблем. Как говорит министр, дело не только в койках, а в том, кто будет обслуживать пациентов. В случае необходимости должна происходить переподготовка и мобилизация таких врачей как я, чтобы мы могли идти работать в клинки, не говоря уже о студентах. Лишь неделю назад был озвучен вопрос о привлечении студентов, однако запаздываем. Опаздываем с переподготовкой домашних врачей, с информированием людей. Считайте, что система здравоохранения на грани – максимум две недели и она не выдержит такой нагрузки», - заявил Коберидзе.









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