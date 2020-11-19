

Госдепартамент распространяет информацию о визите Майка Помпео в Грузию

19.11.2020 11:18





Пресс-служба Госдепартамента США распространяет информацию о визите Майка Помпео в Грузию, где сообщается о встрече госсекретаря с премьер-министром Грузии Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.



«Госсекретарь Помпео и премьер-министр Гахария обсудили важность свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов и роль независимой судебной системы в условиях демократии. Секретарь призвал Грузию продолжать принимать активные меры по борьбе с пандемией COVID-19 и укреплять кибербезопасность. Госсекретарь Помпео также заявил о своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии перед лицом российской оккупации», — говорится в заявлении Госдепартамента.



Майк Помпео посетил Грузию с двухдневным визитом 17 ноября, а 18 ноября провел официальные встречи.



Госсекретарь США провел первую встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Позже в администрации правительства Майк Помпео встретился с премьер-министром Георгием Гахарией и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Позже состоялась встреча с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и духовенством. Майк Помпео также встретился с представителями гражданского общества.



Госсекретарь США завершил свой визит в Грузию вчера и отправился в Израиль.



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