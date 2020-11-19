

Гахария: Мы должны совместно заботиться о решении вызовов, существующих в стране

19.11.2020 11:41





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, граждане Грузии, которые участвовали в выборах в условиях пандемии, 31 октября единогласно поддержали 9 политических партий, их представительство в парламенте, то, что политические партии с точки зрения доверенной им ответственности, должны совместно заботиться о решении вызовов, существующих в стране.



По его словам, он уверен, что каждое политическое объединение, каждый депутат осознают эту ответственность и будут действовать соответственно.



«Мы все должны понимать, что крайне важно дальнейшее стабильное развитие страны, стабильный политический процесс во время этих вызовов, которые страна должна решать, в первую очередь это глобальная пандемия, экономический кризис, регулярные вызовы», — заявил Гахария.













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