

Гахария: Во время визита Майка Помпео проявилась важность Грузии для стратегического партнера

19.11.2020 11:42





Визит Майка Помпео был чрезвычайно важным, в ходе которого проявилась важность Грузии для стратегического партнера, дальнейшего развития Грузии и евроатлантического курса, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на сегодняшнем заседании правительства, где он откликнулся на визит госсекретаря США Майка Помпео.



«Завершился визит госсекретаря, чрезвычайно важный визит, а также важное время. Основными обсуждаемыми темами были углубление стратегического партнерства между нашими странами, вопрос региональной безопасности и важность сотрудничества между США и Грузией в контексте этих региональных процессов, а также роль Грузии в связи с происходящими в регионе процессами. Важнее всего то, что госсекретарь от имени американского народа и правительства подтвердил свою неизменную поддержку народа Грузии, территориальной целостности и суверенитета страны, евроатлантического развития нашей страны и, что наиболее важно, углубления дальнейших торгово-экономических отношений. Была подчеркнута важность стабильного развития для Грузии, дальнейшего укрепления процесса демократизации и укрепления институтов. В конечном итоге мы согласились с тем, что нам необходимо и дальше углублять стратегическое партнерство между нашими странами, основанное на общих ценностях, таких как свобода, демократия и общие стратегические интересы. Это был чрезвычайно важный визит, в ходе которого проявилась важность Грузии для стратегического партнера, важность дальнейшего развития Грузии и евроатлантического курса. Все это еще раз подтверждает успешную политику страны в плане европейского и евроатлантического развития, проводимую властями», — заявил Гахария.



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