

Грузия отложила возобновление регулярного авиасообщения до 1 января

19.11.2020 12:45

Новости-Грузия



Грузия продлила до 1 января 2021 года запрет на международное регулярное авиасообщение.



Соответствующий НОТАМ (NOTAM, Notice to Airme — извещение об изменениях в сборник аэронавигационной информации AIP) распространило Агентство гражданской авиации Грузии. Решение было принято после очередной переоценки ситуации с распространением коронавируса в мире.



«Ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно», — говорится в сообщении Агентства.



В тоже время Агентство отмечает, что ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые выполняются или планируются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.



Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.



Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Правительство сначало пообещало начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Затем этот срок был продлен до 1 сентября, затем до 1 октября и 1 ноября.



Причиной переноса открытия полетов правительство называет угрозу распространения коронавируса и «заботу о здоровье граждан».



С августа возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов.



Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, запланированные авиарейсы отменить или отложить на определенное время пришлось как грузинским, так и зарубежным авиакомпаниям.



Правила въезда в Грузию



Правительство Грузии изменило правило прохождения обязательного карантина, и теперь часть иностранцев и граждан Грузии больше не будут автоматически помещаться в гостиничный карантин после приезда в страну.



Согласно новым правилам, гражданам Грузии, прибывающим из 13 европейских стран, и членам их семей не придется проходить карантин по приезде в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов.



Речь идет о приезжих из Испании, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Греции, Швеции, Хорватии, Италии, Кипра, Словении и Исландии.



Граждане Грузии и члены их семей при наличии теста на коронавирус должны пробыть в самоизоляции в течение 8 дней. Если теста нет, то придется пробыть весь срок в гостиничном карантине.



То же самое касается и граждан вышеуказанных 13 стран и имеющих вид на жительство в этих странах, но только если они прибудут из этих стран воздушным путем.



А вот иностранным студентам карантин понадобится даже при обязательном наличии тестирования на коронавирус. При этом карантин они будут оплачивать сами.











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