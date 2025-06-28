В Армении задержан архиепископ Микаэл Аджапаян

28.06.2025 14:22





В Армении задержан архиепископ Ширакской епархии Микаэл Аджапаян, сообщают армянские СМИ.



По данным местных СМИ, вчера вечером предстоятеля Ширакской епархии ААЦ арестовали на два месяца.



По словам адвокатов, архиепископ Микаэл Аджапаян переведен в учреждение по исполнению наказаний.



Напомним, что в отношении Аджапаяна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя).



Священнослужитель не признал предъявленное ему обвинение.



27 июня сотрудники Службы национальной безопасности Армении попытались задержать архиепископа Микаэла Аджапаяна у главного кафедрального собора в Эчмиадзине. Однако священнослужители и прихожане оказали сопротивление силам безопасности и не позволили им задержать архиепископа.





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