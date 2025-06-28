Тело скончавшегося в Украине грузинского бойца ​​Вано Надирадзе доставлено в Грузию

28.06.2025 23:10





Тело грузинского бойца ​​Вано Надирадзе, скончавшегося в Украине, доставлено в Грузию. На родине его встречали близкие и соратники с флагами Грузии и Украины. Раздавались выкрики - «Слава героям!».



Останки Вано Надирадзе доставят в его дом в тбилисской районе ТЭВЗ.



Информация о смерти руководителя грузинской группы Сил специальных операций Украины, вице-полковника Вано Надирадзе распространилась 2 июня. По существующей информации, причиной смерти стал сердечный приступ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





