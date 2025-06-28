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Тело скончавшегося в Украине грузинского бойца ​​Вано Надирадзе доставлено в Грузию


28.06.2025   23:10


Тело грузинского бойца ​​Вано Надирадзе, скончавшегося в Украине, доставлено в Грузию. На родине его встречали близкие и соратники с флагами Грузии и Украины. Раздавались выкрики - «Слава героям!».

Останки Вано Надирадзе доставят в его дом в тбилисской районе ТЭВЗ.

Информация о смерти руководителя грузинской группы Сил специальных операций Украины, вице-полковника Вано Надирадзе распространилась 2 июня. По существующей информации, причиной смерти стал сердечный приступ.


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