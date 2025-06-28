Гахария заявил, что участвует в съезде Социал-демократической партии Германии

28.06.2025 19:44





Лидер «Гахария для Грузии» Георгий Гахария участвует в съезде Социал-демократической партии Германии.



Политик написал об этом в социальных сетях.



По его словам, у него была возможность встретиться с заместителем председателя Комитета по европейским делам Бундестага Йоханнесом Шрапсом.



«Мы обсудили политически мотивированное преследование лидеров оппозиции со стороны Грузинской мечты, давление на независимые СМИ и гражданское общество, необходимость скорейшего освобождения политзаключенных, а также планы партии Для Грузии стать членом семьи Партии европейских социалистов (ПЕС), обсуждение чего запланировано на осень. Мы благодарны нашим немецким партнерам за их мощную поддержку», — написал Георгий Гахария.







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