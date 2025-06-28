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Гахария заявил, что участвует в съезде Социал-демократической партии Германии
28.06.2025 19:44
Лидер «Гахария для Грузии» Георгий Гахария участвует в съезде Социал-демократической партии Германии.
Политик написал об этом в социальных сетях.
По его словам, у него была возможность встретиться с заместителем председателя Комитета по европейским делам Бундестага Йоханнесом Шрапсом.
«Мы обсудили политически мотивированное преследование лидеров оппозиции со стороны Грузинской мечты, давление на независимые СМИ и гражданское общество, необходимость скорейшего освобождения политзаключенных, а также планы партии Для Грузии стать членом семьи Партии европейских социалистов (ПЕС), обсуждение чего запланировано на осень. Мы благодарны нашим немецким партнерам за их мощную поддержку», — написал Георгий Гахария.
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