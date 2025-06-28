К голодающим перед парламентом прибыл посол Германии Петер Фишер

28.06.2025 19:01





К парламенту Грузии, где голодают пять человек, прибыл посол Германии Петер Фишер.



Дипломат пообщался с участниками голодовки, среди которых политики Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе.



По словам Гедевана Попхадзе, дипломат выразил им солидарность.



«Он выразил нам солидарность, за что мы благодарны, так как то, что дипломатический корпус проявляет такое внимание к этой акции, для нас очень много значит, потому что все это происходит в Грузии именно из-за борьбы за Европу, поэтому его солидарность для нас очень ценна. Были вопросы по самой акции, и мы объяснили, что и так была непрерывная акция, и люди уже давно протестуют против того, что происходит в Грузии. Эта форма протеста, которая добавилась сегодня, обусловлена ​​той реальностью, которая создалась в стране. Режим становится все более агрессивным, все больше выходит из правового и политического пространства, лишает грузинский народ надежды на будущее. Все это мы рассказали послу», - сказал Гедеван Попхадзе в интервью телеканалу «Пирвели».



Напомним, политики Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе в знак протеста начали голодовку перед зданием парламента. В такой форме они выражают солидарность задержанным оппозиционным политикам. Сегодня к голодовке Хоштария и Попхадзе присоединились гражданские активисты Васил Элиава, Георгий Степанов и Бачо Куция.





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