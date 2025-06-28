Совет альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) принял резолюцию по Грузии

28.06.2025 23:14





Совет альянса либералов и демократов за Европу ALDE Party принял резолюцию по Грузии под названием «Демократия в осаде: призыв защитить европейский путь Грузии».



В резолюции подчеркивается непоколебимая приверженность грузинского народа проевропейскому и демократическому будущему.



В ней также говорится, что «Грузинская мечта» полностью ответственна за демократический откат, включая принятие антидемократического законодательства и сфальсифицированные выборы 2024 года, нарушения прав человека и отклонение Грузии от евроатлантического курса приостановкой интеграции в ЕС.



Резолюция осуждает: вынесение политически мотивированных приговоров против Зураба Гирчи Джапаридзе, Георгия Вашадзе, Бадри Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе, Ники Мелия и Гиви Таргамадзе. Арест оппозиционных политиков Ники Гварамии и Ираклия Окруашвили. Нарушения прав человека, репрессии в отношении мирных демонстрантов и судебное преследование более 60 активистов; кампании дезинформации и враждебную риторику против институтов и представителей ЕС; принятие антидемократических законов, таких как «закон об иностранных агентах», который направлен против гражданского общества, свободной прессы и основных свобод, а также «закон о преемниках партий», который направлен против других партий, кроме «Грузинской мечты», и де-факто запрещает им участвовать в выборах.



Резолюция требует: немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных, включая политических лидеров, журналистов и мирных протестующих;



проведения до конца 2025 года новых, свободных и справедливых парламентских выборов под надзором беспристрастной избирательной администрации. Отмену антидемократического законодательства; санкций, визовых ограничений и финансовых мер на уровне ЕС и на национальном уровне в отношении Бидзины Иванишвили, официальных лиц «Грузинской мечты», пропагандистов, полиции и прокуроров, коррумпированных судей и их семей. Партии-члены ALDE и либеральные партнеры ЕС не должны сотрудничать с представителями «Грузинской мечты».





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