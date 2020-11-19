

Филип Рикер обсудил с НПО создание в парламенте комиссии по расследованию

19.11.2020 12:47





Накануне в Тбилиси состоялась онлайн-встреча помощника госсекретаря США Филипа Рикера с представителями неправительственных организаций Грузии (НПО). По словам Сулхана Саладзе, одного из участников встречи, одной из тем, встречи с Рикером, были парламентские выборы.



В беседе поднимались вопросы о том, какие рычаги воздействия может иметь оппозиция, если она войдет в парламент, обсуждалось и создание комиссии по расследованию.



«Были разговоры о том, какие рычаги могут быть у оппозиции, в том числе какие механизмы она может использовать в будущем, если войдет в парламент. Например, создание временной комиссии по расследованию, выдача полного мандата комиссии и доступ ко всей информации, а также прозрачность всей документации и процесса», — сказал Саладзе, добавив что работа комиссии коснется и тех случаев фальсификации о которых заявляет оппозиция.



При этом он отметил, что когда оппозиция будет в парламенте, появится гораздо больше возможностей внести серьезные изменениях в избирательное законодательство.



Накануне встречи с неправительственными организациями Филип Рикер также встретился с представителями оппозиции.



Лидеры «Лейбористской партии» и «Европейской Грузии» уже откликнулись на призыв журналистов. Они исключили преращение бойкота парламента. После встречи с Рикером лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили назвала перевыборы выборы единственным выходом из сложившейся политичекой ситуации.



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