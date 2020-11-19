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Французский депутат заступился за главу миссии наблюдателей ПАСЕ на выборах в Грузии
19.11.2020 13:13
Член французского законодательного органа Кароль Бюро-Боннар откликнулась на заявление бывшего президента Михеила Саакашвили о том, что глава наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс упоминается как агент России.
«Михеил Саакашвили серьезно подрывает спокойную атмосферу, необходимую для второго тура парламентских выборов в Грузии. Нападкой на Тини Кокса, Михеил Саакашвили совершает нападение на международные институты. Такие, как: ОБСЕ\БДИПЧ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея НАТО)», — пишет французский депутат.
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили назвал голландского депутата, возглавлявшего парламентскую делегацию на выборах в Грузии, агентом российского ФСБ.
Глава парламентской делегации Совета Европы депутат Тини Кокс 31 октября наблюдал за парламентскими выборами в Грузии.
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