

Мажоритарные кандидаты в депутаты от ЕНД отказались от участия во втором туре выборов

19.11.2020 13:44





Кандидаты в мажоритарии от «Национального движения» отказываются участвовать во втором туре мажоритарных выборов и в связи с этим обращаются к ЦИК. Об этом заявил сегодня на брифинге кандидат в мажоритарии в избирательных округах Ахмета, Телави, Лагодехи и Кварели от «Национального движения» Георгий Ботковели.



По словам Ботковели, к бойкоту присоединяются два кандидата в мажоритарии в Верховный совет Аджарии.



«12 кандидатов в мажоритарные депутаты, которые прошли во второй тур в результате сфальсифицированных выборов, написанных Бидзиной Иванишвили, отказываемся и не участвуем в фарсе, который Иванишвили устроил 31 октября и хочет, чтобы он продолжился и 21 ноября. Также к этому бойкоту присоединились два кандидата в Верховный совет Аджарии, которые также прошли во второй тур. Очень жаль, когда местные представители «Грузинской мечты» ходят по домам и обманывают людей, как будто мы участвуем во втором туре и таким образом пытаются довести до конца их фальсификации на выборах», — заявил Ботковели.



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