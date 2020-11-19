

Послы США и Грузии провели встречу

19.11.2020 14:37





19 ноября в своей резиденции посол США Келли Дегнан встретилась с послом Грузии в США Давидом Бакрадзе. Как рассказывает грузинский дипломат, с коллегой он обсудил дальнейшее укрепление сотрудничества между странами.



По словам Бакрадзе, подобные встречи проводятся тогда, когда послы пересекаются в Тбилиси или Вашингтоне. По заверению дипломата, встреча с Дегнан была очень «полезной».



Кроме Бакрадзе в последнее время в резиденции Дегнан гостили грузинские политики. Оппозиция и правящая партия обсуждали возникшую в Грузии обстановку после выборов, которые по мнению оппозиции были сфальсифицированы. По словам участников встречи, в ближайшее время будет еще одна встреча.



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