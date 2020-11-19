

Высший совет юстиции Грузии назначил 36 новых судей

19.11.2020 15:15





Высший совет юстиции Грузии назначил 36 судей – часть из них, со стажем работы более трех лет, назначается бессрочно, другие — с трехлетним испытательным сроком. Об этом сообщает Общественное телевидение.



В судах по всей стране было объявлено 99 вакансий и подано 68 заявлений кандидатов.



Все кандидаты прошли собеседование и были оценены, после чего вопрос был поставлен на голосование в Совете юстиции.



Несудебный член Совета юстиции Нази Джанезашвили заявила, что в процессе назначения судей были некоторые недостатки.



В интервью Общественному телевидению она высказала мнение, что между несколькими членами совета была предварительная договоренность относительно кандидатов.



«Это очень важный процесс для нашей страны, поскольку постоянно говорят о независимости судебной власти. Конечно, были определенные недостатки. Бывают случаи, когда есть определенные сомнения. Очевидно, что члены Совета, особенно если говорить о большинстве судей и нескольких несудебных членах, заранее договариваются, потому что эти голоса и эти баллы, как показали окончательные результаты, прямо указывают на это. Однако есть несколько очень достойных судей, и это радует, но их не так много», — сказала Джанезашвили.



С такими доводами не согласен член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили.



«Закон определяет два основных критерия — добросовестность и компетентность, поэтому каждый назначенный судья строго соответствует этому критерию. Голосование было тайным, поэтому процессу могли предшествовать какие-то консультации между членами совета, но никакой договоренности не было», — сказал Гвритишвили.



Высший совет юстиции – это независимый орган, контролирующий процессы в судебной системе Грузии. В компетенции совета, в том числе, вопросы назначения судей в общие суды, повышение их квалификации и оценка дисциплины.





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