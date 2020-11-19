

Правительство Грузии предлагает софинансирование иностранным инвесторам

19.11.2020 15:59





Правительство Грузии запускает новый механизм поддержки иностранных инвестиционных проектов.



Если иностранная компания инвестирует в Грузии не менее 10 миллионов лари и трудоустроит минимум 150 человек, то правительство выделит такой компании грант в размере 1 миллиона лари. Об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила сегодня на брифинге после заседания правительства.



Программа касается компаний, который созданы за счет иностранного капитала и намерены открыть в Грузии новые производства или перенести существующие.



Правительство рассчитывает привлечь инвестиции в такие отрасли как перерабатывающая индустрия, электроника, производство транспортных средств и их запчастей, машиностроение, логистика и складское хозяйство, ремонт и техобслуживание самолетов, и так далее.



«На основании этих обязательств, они получат софинансирование, так называемый грант в размере 1 миллиона лари. Целью будет, в первую очередь, подготовка и переподготовка трудоустроенных здесь кадров, так как нехватка квалифицированных кадров в Грузии, одна из проблем, которую называют иностранные инвесторы, а также разные инфраструктурные работы, которые могут потребоваться во время переноса производств, или во время создания новых», сказала Турнава.



Этой инициативой правительство намерено еще раз убедить инвесторов в привлекательности Грузии.



«Конечно, это дополнительный компонент, который будет работать положительно в контексте с привлекательной инвестиционной средой, которая включает множество других компонентов: низкие налоги, некоррумпированная среда, стабильная экономическая ситуация, прозрачные процедуры и меньше бюрократии», — сказала Турнава.





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