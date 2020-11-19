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Угулава ответил премьеру: Не надо было фальсифицировать выборы
19.11.2020 16:18
По заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, Георгия Гахария никак не касается, кто войдет в парламент, а кто - нет.
«Не надо было фальсифицировать выборы, друзья, не надо было проявлять насилие, не надо было переписывать протоколы, и в таком случае господин Гахария сегодня был бы занят передачей. Вы захватили власть, и Гахария никак не касается, кто войдет в парламент, а кто – нет. Факт, что они будут сидеть в парламенте одни, и один этот парламент не выдержит», - сказал Угулава.
Для справки, сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария коснулся второго тура выборов и сказал, что уверен, что каждое из политических объединений, каждый из депутатов осознают ответственность и поступят так, как подобает грузинским избирателям и тем ожиданиям и ответственности, которую граждане Грузии распределили на свой взгляд.
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