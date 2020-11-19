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Второй тур парламентских выборов вернет Грузию в правовое поле - премьер
19.11.2020 16:36
Грузия вернется "в формальные правовые рамки" после второго тура парламентских выборов 21 ноября, которые пройдут в 17 одномандатных округах, заявил в четверг грузинский премьер Георгий Гахария.
Он напомнил, что на выборах 31 октября по партийным спискам в парламент прошли девять партий, включая партию власти "Грузинская мечта".
"Наши избиратели в условиях пандемии коронавируса поддержали представление в парламент девяти политических партий, поручили этим партиям своими депутатскими мандатами решать задачи, которые стоят перед страной", - сказал Гахария в четверг на заседании правительства.
Премьер-министр выразил надежду, что прошедшие в парламент партии будут действовать ответственно и смогут оправдать доверие избирателей.
В субботу в Грузии в 17 одномандатных округах во втором туре должны быть избраны 17 мажоритарных депутатов.
Между тем лидеры восьми оппозиционных партий прошедших в парламент пока отказываются участвовать в этих выборах, считая, что итоги голосования 31 октября были "тотально сфальсифицированы властями". Они требуют назначения новых выборов.
Представители грузинских властей ведут с лидерами оппозиции переговоры о начале работы нового парламента.
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