

Второй тур парламентских выборов вернет Грузию в правовое поле - премьер

19.11.2020 16:36





Грузия вернется "в формальные правовые рамки" после второго тура парламентских выборов 21 ноября, которые пройдут в 17 одномандатных округах, заявил в четверг грузинский премьер Георгий Гахария.



Он напомнил, что на выборах 31 октября по партийным спискам в парламент прошли девять партий, включая партию власти "Грузинская мечта".



"Наши избиратели в условиях пандемии коронавируса поддержали представление в парламент девяти политических партий, поручили этим партиям своими депутатскими мандатами решать задачи, которые стоят перед страной", - сказал Гахария в четверг на заседании правительства.



Премьер-министр выразил надежду, что прошедшие в парламент партии будут действовать ответственно и смогут оправдать доверие избирателей.



В субботу в Грузии в 17 одномандатных округах во втором туре должны быть избраны 17 мажоритарных депутатов.



Между тем лидеры восьми оппозиционных партий прошедших в парламент пока отказываются участвовать в этих выборах, считая, что итоги голосования 31 октября были "тотально сфальсифицированы властями". Они требуют назначения новых выборов.



Представители грузинских властей ведут с лидерами оппозиции переговоры о начале работы нового парламента.





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