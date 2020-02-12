

В Грузии пытались продать новорожденного – задержаны семь человек

12.02.2020 10:28

"Новости-Грузия"



Семеро человек, которые пытались продать новорожденного ребенка, задержаны в Грузии. Об этом сегодня сообщили в Следственной службе министерства финансов Грузии.



Среди задержанных мать ребенка и двое врачей медицинского учреждения. Один из задержанных в прошлом уже был судим за аналогичное преступление.



«Следствие установило, что обвиняемые, с целью получения материальной выгоды, хотели продать несовершеннолетнего, а полученную сумму разделить между собой», — сообщили в ведомстве.



Обвиняемые нашли человека, который готов был купить ребенка и запросили у него 13 тысяч долларов. С целью сокрытия преступления еще во время беременности мать ребенка была зарегистрирована в медучреждении под чужим именем и фамилией.



Всех лиц, вовлеченных в преступную схему, сотрудники следственной службы задержали 6 февраля. Новорожденного ребенка передали под надзор соответствующих служб.



Расследование продолжается по части 3 статьи 143-1 УК Грузии – торговля людьми (трефикинг), незаконные деяния в отношении несовершеннолетнего, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Обвиняемым грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.



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