

Суд оставил следователя Мариану Чолоян под стражей

12.02.2020 17:34





Мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная следователю Мариане Чолонян, которая была задержана по делу о гибели 15-летнего подростка Лики Сирадзе, осталась в силе. Это решение принято судьей Тбилисского городского суда Лелой Каличенко.



На сегодняшнем процессе сторона обвинения ходатайствовала об оставлении обвиняемой Чолонян под стражей, а сторона защиты требовала заменить эту меру пресечения на залог в размере 10 000 лари.



Обвиняемая на сегодняшнем процессе не присутствовала. Как заявили ее адвокаты, Чолоян плохо себя чувствует и находится под наблюдением медиков.



Для справки, 15-летний подросток Лука Сирадзе, после того, как был опрошен в полиции, попытался покончить с собой. 17 декабря он скончался в больнице. В связи с этим правоохранители задержали следователя Мариану Чолонян. Тбилисский городской суд 19 декабря избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.



Служба государственного инспектора выявила административные проступки еще со стороны нескольких сотрудников полиции. Ведомство обратилось к Генеральной инспекции МВД рассмотреть вопрос о возможном применении дисциплинарного взыскания в отношении этих работников полиции.



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