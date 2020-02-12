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В России вылечились оба инфицированных коронавирусом человека
12.02.2020 21:22
Медики забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, передает РИА Новости.
«С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам <...> он получил», — сообщил главврач Сергей Юрчук.
Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите.
В России были зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР. Первого отпустили из больницы накануне.
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