

В России вылечились оба инфицированных коронавирусом человека

12.02.2020 21:22





Медики забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, передает РИА Новости.



«С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам <...> он получил», — сообщил главврач Сергей Юрчук.



Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите.



В России были зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР. Первого отпустили из больницы накануне.



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