

Омбудсмен: Только в 2020 году три женщины были убиты в условиях домашнего насилия

19.02.2020 10:51





По нашим данным, только в 2020 году только три женщины были убиты в условиях домашнего насилия, и были попытки убить трех женщин, — пишет на своей странице в Facebook Народный защитник Грузии Нино Ломджария.



Народный защитник говорит о необходимости дополнительных мер по предотвращению насилия в отношении женщин.



«Недостаточно тех фрагментных усилий, которые осуществляются со стороны государства для превенции насилия в отношении женщин. Также больше нужно делать с точки зрения образования, изменения стереотипов, которые прочно засели в обществе, поддержки и экономического укрепления жертв, а также освещения фактов фемицида с гендерно-чувствительными подходами», — пишет Ломджария.



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