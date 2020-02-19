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Талахадзе: Я постараюсь, чтобы на чемпионате Европы в Москве зазвучал гимн Грузии
19.02.2020 18:42
«Главная цель грузинских спортсменов — победа, и мы боремся за то, чтобы прославить страну», — заявил в интервью Первому каналу Грузии чемпион мира по тяжелой атлетике и рекордсмен Лаша Талахадзе.
Чемпион мира отреагировал на политические и оскорбительные заявления, в том числе и в адрес грузинских регбистов. Одно из подобных заявлений сделал накануне лидер «лейбористов»Шалва Нателашвили.
По словам Лаши Талахадзе, он постарается выиграть чемпионат Европы в Москве. Лаша Талахадзе также желает успехов грузинским игрокам в регби, которые планируют провести свои ближайшие матчи против Бельгии и России.
«Мы далеки от политики. Наша главная цель — победа, и мы боремся за то, чтобы прославить страну нашими успехами и победами. На мой взгляд, спорт в Грузии находится на очень высоком уровне, и я хотел бы сказать всем, что каждый из нас борется только за победу и за то, чтобы заявить о Грузии за границей. Мы побеждаем, чтобы наш гимн звучал во всех точках мира.
Я попытаюсь, чтобы гимн Грузии зазвучал в Москве, и это, вероятно, будет моим самым большим ответом всем, кто сомневается в нашем патриотизме. Удачи грузинским игрокам в регби. Мы обязательно победим», — сказал Лаша Талахадзе.
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