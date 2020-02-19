

Олег Сенцов примет участие в мероприятиях в Грузии, посвященных годовщине оккупации Россией Крыма

19.02.2020 19:58





В период 20-22 февраля состоится визит в Грузию бывшего политического заключенного в РФ, кинорежиссера, общественного деятеля из Крыма Олега Сенцова в рамках проведения Посольством Украины в Грузии мероприятий, посвященных 6-й годовщине временной оккупации российской федерацией Крыму.



В рамках программы пребывания в Тбилиси Олег Сенцов примет участие в международном мероприятии - "круглом столе" на тему:



«Деоккупации: совместные усилия Украины и Грузии», в публичной дискуссии, при совместной организации с Institute for War and Peace Reporting с участием также бывшего незаконно заключенного оккупационным режимом т.н. Южной Осетии грузинского доктора Важи Гаприндашвили, встретится с Группой дружбы парламента Грузии с Группой дружбы ВРУ, с Главой Администрации Президента Грузии и руководителями департаментов МИД Грузии.



Также в рамках пребывания О.Сенцова в Грузии состоится демонстрация фильма Общественного ТВ «От Крыма до Сибири», в завершение которой грузинские Pen Center и FrontlineСlub проведут с О.Сенцовым обсуждения его гражданской позиции и режиссерской деятельности.



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