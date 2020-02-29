

Из-за коронавируса школьные каникулы в Грузии вместо 9 марта начнутся 2 марта

29.02.2020 14:00





Из-за коронавируса школьные каникулы в Грузии вместо 9 марта начнутся 2 марта и продлятся до 16 марта, сообщается в информации Администрации правительства Грузии.



Сегодня под председательством премьер-министра Грузии прошло очередное заседание Межведомственного координационного совета по коронавирусу.



Согласно принятому решению, в школах будут проведены дополнительные дезинфекционные мероприятия. Для того, чтобы у школ было достаточно времени, весенние каникулы начнутся 2 марта вместо 9 марта и продлятся до 16 марта. Кроме того, решением Межведомственного координационного совета, будут усилены меры по дезинфекции в общественном транспорте и детских садах.



Межведомственный координационный совет выразил благодарность гражданам, переведенным в карантин, за проявленную высокую общественную ответственность и следование рекомендациям Минздрава.



На заседании было вновь подтверждено, что нет причин для паники, правительство Грузии активно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и полностью управляет ситуацией.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





