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Из-за коронавируса школьные каникулы в Грузии вместо 9 марта начнутся 2 марта
29.02.2020 14:00
Из-за коронавируса школьные каникулы в Грузии вместо 9 марта начнутся 2 марта и продлятся до 16 марта, сообщается в информации Администрации правительства Грузии.
Сегодня под председательством премьер-министра Грузии прошло очередное заседание Межведомственного координационного совета по коронавирусу.
Согласно принятому решению, в школах будут проведены дополнительные дезинфекционные мероприятия. Для того, чтобы у школ было достаточно времени, весенние каникулы начнутся 2 марта вместо 9 марта и продлятся до 16 марта. Кроме того, решением Межведомственного координационного совета, будут усилены меры по дезинфекции в общественном транспорте и детских садах.
Межведомственный координационный совет выразил благодарность гражданам, переведенным в карантин, за проявленную высокую общественную ответственность и следование рекомендациям Минздрава.
На заседании было вновь подтверждено, что нет причин для паники, правительство Грузии активно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и полностью управляет ситуацией.
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