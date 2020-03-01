

Грузинская православная церковь не будет принимать специальных мер из-за коронавируса

01.03.2020 12:12





Грузинская православная церковь решила не менять формат праздничных служб по случаю Прощёного воскресенья. Об этом говорится в заявлении патриархии Грузии, распространенном в субботу.



Последнее воскресенье перед Великим постом называется Прощенным. В 2020 году оно выпадает на 10 марта. На Прощеное воскресенье в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним. Служба в церкви заканчивается взаимными просьбами о прощении. После этого верующие могут вступать в Великий пост.



«С благословения Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго, 1 марта, после прочтения молитвы Прощеного воскресенья, за пределами всех церквей пройдут Крестные ходы, окропление освященной водой и благословение людей», — сказано в заявлении патриархии.



Илия Второй сегодня проведет богослужение в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба). Начнется служба в 18:00.



«После ее завершения, будет исполнен Крестный ход с иконами, крестами и Евангелием, а людей благословят освященной водой», — сказано в сообщении.



Из-за распространения коронавируса многие епархии католической церкви приняли директивы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Особенно меры безопасности усилены в Италии, где выявлена локальная вспышка заболевания. Так, например, церковные власти в Падуе и Милане приостановили все массовые мероприятия. Епархия Реджо-Эмилия-Гвасталла попросила верующих следить за мессами в фейсбуке.



Определенные правила установила и Румынская православная церковь. В Румынии подтверждено три случая заболевания коронавирусом нового типа. По сообщениям СМИ, местным прихожанам разрешили не целовать иконы, а также использовать собственные ложки во время Святого Причастия.



Патриархия Грузии заявляет, что они проверили данную информацию, однако она не подтвердилась. В заявлении отмечается, что таинство причастия никогда не менялось, даже во времена массовых эпидемий.



«В интернет-пространстве появилась информация, якобы Румынская церковь с целью защиты от вируса разрешила использовать одноразовые ложки для причащения. Эта информация была проверена и, как и ожидалось, оказалась неправдой. У практика использования одного прибора для причастия тысячелетняя история. За это время неоднократно происходило распространение разных опасных инфекций. В такие периоды православные верующие не боялись причащаться одной ложкой из общего потира. Наоборот, они еще чащи начинали соприкасаться с этой святыней, поскольку во время Святого Причастия люди приобщаются к Телу и Крови Иисуса Христа – очистителю и целителю души и тела», — сказано в заявлении патриархии.



Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения выявлены в более чем в 50 государствах.



В Грузии зафиксировано уже три факта заражения коронавирусом нового типа. Двое пациентов вместе ездили в Иран. Оба вернулись в Грузию сухопутным путем, через Азербайджан. Первый пересек границу 25 февраля, а второй – 28 февраля. Также коронавирус нового типа подтвердился у 31-летней гражданки Грузии, которая путешествовала по Италии.



На основании рекомендаций Минздрава Грузии весенние каникулы в государственных школах страны решили начать не 9-го, а 2 марта. Продлятся каникулы до 16 марта включительно. Со 2 по 16 марта воспитательный процесс также будет приостановлен в детских садах. Во время каникул во всех образовательных учреждениях будут проводить дизинфекцию.



26 февраля правительство Грузии приняло решение запретить сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели. Еще раньше Грузия временно приостановила авиаперелеты с Китаем и Ираном. Авиакомпании Wizz Air и Ryanair сократили количество рейсов в Италию, которая считается главным очагом распространения коронавируса в Европе.



В пятницу МИД Грузии повторно призвал граждан воздержаться от визитов в те страны, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа: это Китай, Гонконг (специальный административный район КНР), Иран, Италия и Южная Корея.



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