

В Киево-Печерской Лавре выявлено еще 17 случаев коронавируса

07.05.2020 12:11





За минувшие сутки в Киево-Печерской Лавре в Украине коронавирус выявлен еще у 17 духовных лиц, число инфицированных превысило 120.



13 апреля в Лавре был объявлен карантин, она закрыта до сих пор. От коронавируса там умерли несколько церковнослужителей.



Примечательно, что изначально священники в Лавре не признавали опасность коронавируса и призывали прихожан посещать церкви.



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