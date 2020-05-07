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В Киево-Печерской Лавре выявлено еще 17 случаев коронавируса


07.05.2020   12:11


За минувшие сутки в Киево-Печерской Лавре в Украине коронавирус выявлен еще у 17 духовных лиц, число инфицированных превысило 120.

13 апреля в Лавре был объявлен карантин, она закрыта до сих пор. От коронавируса там умерли несколько церковнослужителей.

Примечательно, что изначально священники в Лавре не признавали опасность коронавируса и призывали прихожан посещать церкви.

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