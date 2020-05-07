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В Киево-Печерской Лавре выявлено еще 17 случаев коронавируса
07.05.2020 12:11
За минувшие сутки в Киево-Печерской Лавре в Украине коронавирус выявлен еще у 17 духовных лиц, число инфицированных превысило 120.
13 апреля в Лавре был объявлен карантин, она закрыта до сих пор. От коронавируса там умерли несколько церковнослужителей.
Примечательно, что изначально священники в Лавре не признавали опасность коронавируса и призывали прихожан посещать церкви.
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