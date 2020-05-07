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Число выздоровевших от коронавируса в Грузии выросло до 275
07.05.2020 12:13
В Грузии от коронавируса выздоровели еще 6 пациентов, всего вылечились 275 человек. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находится 5002 человека, а в стационаре под наблюдением – 485 лиц.
По этой же информации, число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось до 615. 9 из них скончались.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.
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