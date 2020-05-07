

В Тушетии с утра возобновились поиски гражданина, попавшего под оползень

07.05.2020 12:14





На 36 км дороги Пшавели-Абано-Омало с утра возобновились поиски гражданина, попавшего под оползень. Об этом сообщили в Агентстве управления чрезвычайными ситуациями.



По данным ведомства, спасательные бригады вчера приостановили работу из-за сильных осадков.



Для справки, информация об оползне, сошедшем на тушетской дороге поступила в центр «112» 5 мая. Под оползень, по словам инициатора звонка, попали два человека. Одного из них вызволили спасатели и с травмой головы, глаза и нижней конечности бригада скорой помощи перевезла его в больницу.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







