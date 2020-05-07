

В Тбилиси задержали женщину, систематически избивавшую собственную невестку

07.05.2020 12:44





Полиция задержала 57-летнюю жительницу Тбилиси, которая избивала и угрожала убить собственную невестку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



Следствие установило, что обвиняемая нанесла словесные и физические оскорбления жене сына – 30-летней М.К.. Супружеская пара проживает вместе с родителями мужчины.



В МВД отмечают, что невестка неоднократно подвергалась насилию со стороны свекрови. Полиции известно, что однажды, после очередного скандала, молодая женщина даже пыталась покончить жизнь самоубийством.



Следствие продолжается по статьям «насилие в отношении члена семьи – систематические оскорбления, шантаж, унижения, повлекшие физическую боль или страдания», «угрозы в отношении члена семьи» и «попытка доведения до самоубийства». Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до четырех лет.



Семейное насилие — одно из самых распространенных преступлений в Грузии. Жертвами таких преступлений чаще всего становятся женщины.



Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии. Согласно статистике МВД, эта категория занимает третье место в общей картине преступности по стране по итогам 2019 года.



Власти Грузии заявляют, что даже несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, они продолжают проводить жесткую политику по превенции таких преступлений. В апреле в МВД сообщили, что в Грузии пока не фиксируется увеличения случаев семейного насилия в условиях вынужденной изоляции.



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