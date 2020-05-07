|
|
|
В больницу Рухи поместили младенца с температурой
07.05.2020 13:30
«Бригада скорой помощи доставила в больницу Рухи ребенка до одного года с высокой температурой», — заявил клинический директор многопрофильной больницы в Рухи Николоз Карсивадзе.
По его словам, у малолетнего ребенка отмечается жар, однако он не имел контакта с инфицированным COVID-19, а также не находился за границей.
К этому времени в клинике проходят курс лечения семь пациентов, у одного больного подтверждена коронавирусная инфекция, состояние которого удовлетворительное.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна