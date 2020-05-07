

В больницу Рухи поместили младенца с температурой

07.05.2020 13:30





«Бригада скорой помощи доставила в больницу Рухи ребенка до одного года с высокой температурой», — заявил клинический директор многопрофильной больницы в Рухи Николоз Карсивадзе.



По его словам, у малолетнего ребенка отмечается жар, однако он не имел контакта с инфицированным COVID-19, а также не находился за границей.



К этому времени в клинике проходят курс лечения семь пациентов, у одного больного подтверждена коронавирусная инфекция, состояние которого удовлетворительное.



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