

Результаты 303-х анализов взятых в Марнеули оказались отрицательными на коронавирус

07.05.2020 13:58





Мэр Марнеули Заур Даргали заявил, что результаты всех 303-х анализов взятых в Марнеули оказались отрицательными на коронавирус.



«В Марнеули проводится тестирование PCR тех людей, которые ежедневно находятся в коммуникации с населением. Этот процесс активно продолжается. Вчерашние результаты обнадеживают, что и в будущем у нас не будет случаев заражения», — отметил Даргали.



Напомним, что сегодня в Грузии было выявлено только пять случаев инфицирования коронавирусом.



Общее число инфицированных в масштабах Грузии достигло 615, из них 275 человек выздоровели.





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