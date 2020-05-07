|
|
|
Результаты 303-х анализов взятых в Марнеули оказались отрицательными на коронавирус
07.05.2020 13:58
Мэр Марнеули Заур Даргали заявил, что результаты всех 303-х анализов взятых в Марнеули оказались отрицательными на коронавирус.
«В Марнеули проводится тестирование PCR тех людей, которые ежедневно находятся в коммуникации с населением. Этот процесс активно продолжается. Вчерашние результаты обнадеживают, что и в будущем у нас не будет случаев заражения», — отметил Даргали.
Напомним, что сегодня в Грузии было выявлено только пять случаев инфицирования коронавирусом.
Общее число инфицированных в масштабах Грузии достигло 615, из них 275 человек выздоровели.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна