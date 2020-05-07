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Результаты 303-х анализов взятых в Марнеули оказались отрицательными на коронавирус


07.05.2020   13:58


Мэр Марнеули Заур Даргали заявил, что результаты всех 303-х анализов взятых в Марнеули оказались отрицательными на коронавирус.

«В Марнеули проводится тестирование PCR тех людей, которые ежедневно находятся в коммуникации с населением. Этот процесс активно продолжается. Вчерашние результаты обнадеживают, что и в будущем у нас не будет случаев заражения», — отметил Даргали.

Напомним, что сегодня в Грузии было выявлено только пять случаев инфицирования коронавирусом.

Общее число инфицированных в масштабах Грузии достигло 615, из них 275 человек выздоровели.

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