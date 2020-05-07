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По числу случаев инфицирования коронавирусом Россия опередила Францию и Германию


07.05.2020   14:32


За последние сутки в России выявлен 11231 новый случай коронавируса, всего в стране уже 117 160 инфицированных. Кроме того, за данный период в России от вируса скончались 88 человек, общее число умерших составило 1625.

Примечательно, что по количеству случаев коронавируса Россия опередила Францию и Германию и занимает в соответствующем мировом рейтинге пятое место после США, Испании, Италии и Британии.

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