

Турнава: Салоны красоты — больная тема, в том числе и для меня

07.05.2020 20:33





Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что парикмахерские и салоны красоты откроются в стране уже совсем скоро.



Турнава пояснила, что вероятно, эти объекты откроются скорее, чем это предусматривалось в ранее запланированном правительством плане. Однако для подготовки к приему посетителей этим объектам все еще требуется время.



«Салоны красоты — больная тема, в том числе и для меня, поверьте. Это очень большой сегмент занятости, малый бизнес, и мы всячески помогаем именно малому бизнесу, и я очень хочу, чтобы мы открыли их поскорее. Вы видите, что целый ряд индустрии мы открываем раньше, чем планировалось. Не пройдет много времени, как мы откроем и салоны красоты», – сказала Турнава сегодня на брифинге.



«Мы должны помнить, что это такие же объекты, как моллы, кафе и рестораны, где больше риска, больше контактов между людьми, и поэтому нам нужно еще немного времени, чтобы все проверить, посмотреть их готовность, чтобы все, кто пользуется услугами салонов красоты, были лучше защищены. Я поддерживаю контакт с салонами красоты, и они очень ответственно готовятся к этому, но им нужно определенное время, чтобы расставить все в помещениях для соблюдения дистанции, приобрести средства личной защиты, и после этого совсем скоро можно будет посещать салоны. Я очень надеюсь, что, как и с многими другими сферами, эта тоже откроется раньше запланированного», – подчеркнула министра.



Согласно плану правительства по снятию ограничений, этап, когда парикмахерские и салоны красоты смогут возобновить свою работу, наступает в начале июня. При этом сроки могут измениться в зависимости от тенденции в сдерживании эпидемии коронавируса. Специалисты предполагают, что открытие салонов может произойти раньше намеченного срока.



С 27 апреля в Грузии начался первый этап снятия ограничений: разрешено передвигаться на легковых автомобилях и такси, разрешена работа интернет-магазинов, доставка любого товара и работа аграрных рынков открытого типа.



Второй этап должен был начаться 10 мая и подразумевал разрешение деятельности, связанной с строительством, работой автомоек и автосервисов, ремонта компьютерной и бытовой техники, однако в итоге этот процесс начался уже с 5 мая.



Также сегодня было объявлено, что с 11 мая откроются все виды производства, а также все виды розничной и оптовой торговли для объектов, у которых есть вход с улицы и которые не продают обувь и одежду. При этом снятие ограничений пока не касается крупных торговых центров — моллов.



Также с 11 мая открывается въезд и выезд в Тбилиси, с 14 мая — в Рустави и Гардабани, а с 18 мая – в Марнеульский район.



В стране все еще продолжится действие комендантского часа, который запрещает жителям Грузии покидать свои дома с 9 вечера до 6 утра. Режим чрезвычайного положения будет действовать в стране до 22 мая.



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