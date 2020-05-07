

На морских пляжах в Грузии обеспечат «мягкий надзор» за соблюдением социальной дистанции

07.05.2020 20:35

"Новости-Грузия"



Власти черноморского региона Грузии — Аджарии, готовы установить «мягкий надзор» за соблюдением социальной дистанции на пляжах после открытия туристического сезона.



«Согласно профессиональному мнению инфекционистов, морская вода не является переносчиком вируса, и это довольно обнадеживающий прогноз. Что касается дистанции, то я уверен, что наши граждане, а также туристы, исходя из их же безопасности, максимально постараются соблюдать это правило и, конечно же, в плане надзора, в плане мягкого надзора, мы будем за этим следить», — сказал сегодня журналистам глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.



Аджария и город Батуми является излюбленным местом отдыха для местных и зарубежных туристов. Летний сезон в Аджарии обычно официально открывается 15 июня. За год регион посещают около 2 миллионов туристов.



Грузия на сегодняшний день — одна из самых благополучных стран в Европе с точки зрения низких темпов распространения коронавируса. Сегодня страна заявила о готовности открыть туристический сезон — с 15 июня внутренний, а с 1 июля – для международных туристов. Минздраву Грузии поручено так организовать процедуру проверки на коронавирус приезжающих из-за границы туристов, чтобы эта процедура на границе занимала не больше одного часа.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







