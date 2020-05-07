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У медсестры «Джео Хоспиталс» в Сагареджо подтвердился коронавирус


07.05.2020   21:53


У медсестры «Джео Хоспиталс» в Сагареджо, которая также является медсестрой клиники Бочоришвили в резерве, подтвердился коронавирус.

Как заявили Первому каналу Грузии в клинике Бочоришвили, медик прошла тестирование на коронавирус «Джео Хоспиталс» в Сагареджо и Covid-19 подтвердился имено там.

В клинике заявляют, что они не могут комментировать работника в резерве, которая ходила в клинико Бочоришвили редко.

По существующей информации, официальное заявление планируется сделать на брифинге в мэрии Сагареджо.

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