

У медсестры «Джео Хоспиталс» в Сагареджо подтвердился коронавирус

07.05.2020 21:53





У медсестры «Джео Хоспиталс» в Сагареджо, которая также является медсестрой клиники Бочоришвили в резерве, подтвердился коронавирус.



Как заявили Первому каналу Грузии в клинике Бочоришвили, медик прошла тестирование на коронавирус «Джео Хоспиталс» в Сагареджо и Covid-19 подтвердился имено там.



В клинике заявляют, что они не могут комментировать работника в резерве, которая ходила в клинико Бочоришвили редко.



По существующей информации, официальное заявление планируется сделать на брифинге в мэрии Сагареджо.



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