

Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось еще на 9

10.05.2020 12:07





В Грузии число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось еще на 9 и достигло 635. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Вместе с тем, число выздоровевших же выросло на 12, их стало 309.



В режиме карантина находится 4717 человек, а в стационаре под наблюдением – 452 лица.



От коронавируса в Грузии умерли 10 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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