

Талаквадзе: Ни один медик в Грузии не заразился от пациента

10.05.2020 14:44





По заявлению руководителя Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандила Талаквадзе, ни один из медперсонала не заразился в результате контакта с пациентом.



По его же словам, в Грузии в общей сложности до 40 инфицированных медиков и к этому времени, все контактирующие с ними лица изолированы.



«Хочу сообщить по поводу медперсонала, что ни один из них не заразился от пациента, все они были из какого-то кластера, и инфицированы вне работы. Мы весь наш персонал тестируем с 2-3 недельным промежутком, что способствует своевременному выявлению. К этому времени все контактирующие с ними люди изолированы, и, в частности, наши выздоровевшие сотрудники возвращаются к работе. Инфицированы около сорока представителей медперсонала», - заявил Автандил Талаквадзе.



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